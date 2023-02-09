Не долетіло якесь командування: у Сухопутних військах показали знищення гелікоптера окупантів

У боротьбі проти окупантів військові України не лише успішно відправляють до праотців загарбників у наземній техніці, але й знищують їхні літальні апарати. Таким яскравим відео військові поділилися й 9 січня.

Ба більше, знищити ворожий гелікоптер вдалося артилерією. Завдяки таким злагодженим успішним діям захисників України, втрати ворога й в особовому складі, й у техніці невпинно збільшуються.

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Ще одна "пташка" приземлилася назавжди

У Сухопутних військах не повідомили, у полі поблизу якого населеного пункту вдалося знищити вертоліт. Однак зазначили, що ймовірно, у ньому перебувало командування окупантів.

Кажуть, якесь ра**стське начальство прилітало. Упс. Не долетіло,

– зазначили військові у дописі.

Також відомо, що більше ніколи не підніметься в українське небо цей гелікоптер завдяки роботі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Військові за допомогою артилерії знищили гелікоптер: відео

Втрати окупантів станом на ранок 9 лютого

Варто зазначити, що приземлений навічно вертоліт – не єдина техніка, якої позбулися окупанти. Ба більше, станом на 9 лютого й самого особового складу суттєво поменшало. Так, за даними Генштабу за останню добу вдалося роздати 910 квитків на концерт до Кобзона. Тож загалом уже військові ліквідували 135 010 загарбників, які мали необачність прийти зі зброєю в руках в Україну.

Великі у ворога втрати й у техніці. За добу вдалося знищити:

2 танки (загалом 3255 одиниць);

10 бойових броньованих машин (6468);

8 артилерійських систем (2244);

2 РСЗВ (463);

4 засоби ППО (232);

6 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1967);

9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5121).



Втрати окупантів станом на 9 лютого / Дані Генштабу