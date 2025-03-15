15 березня, 07:26
Ще 1180 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 15 березня
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників. Також наші захисники та захисниці знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 15 березня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 892 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 15 березня 2025 року
- Особового складу – близько 892 840 (+1180) осіб,
- танків – 10315 (+2),
- бойових броньованих машин – 21458 (+15),
- артилерійських систем – 24483 (+28),
- РСЗВ – 1315 (+1),
- засобів ППО – 1103 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29233 (+97),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102),
- спеціальної техніки – 3777 (+0).
Втрати ворога на 15 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ