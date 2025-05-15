15 травня, 07:31
Уже понад 970 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 15 травня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів за минулу добу.
- Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 970 тисяч бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників. Також наші захисники та захисниці знищили понад 380 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 15 травня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 970 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 15 травня 2025 року
- Особового складу – 970590 (+1220),
- танків – 10812 (+8),
- бойових броньованих машин – 22514 (+13),
- артилерійських систем – 27872 (+45),
- РСЗВ – 1384 (+2),
- засобів ППО – 1166 (+1),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36000 (+140),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48547 (+165),
- спеціальної техніки – 3892 (+8).