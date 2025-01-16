Ще 1480 ліквідованих окупантів і 360 одиниць техніки: втрати ворога на 16 січня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1480 окупантів. Також наші захисники та захисниці знищили 360 одиниць техніки та озброєння агресора.

Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 814 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Прикордонники знищили ворожий катер на південному напрямку: ефектне відео з дрона

Втрати ворога на 16 січня

Особового складу – близько 814 150 (+1480),

танків – 9791 (+11),

бойових броньованих машин – 20368 (+20),

артилерійських систем – 22015 (+40),

РСЗВ – 1262 (+0),

засобів ППО – 1046 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),

крилатих ракет – 3049 (+31),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137),

спеціальної техніки – 3697 (+1).

Читайте також Сподіваюся, Росія забезпечить їх мішками для трупів, – Білий дім про втрати бійців КНДР

Втрати ворога на 16 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ