17 травня, 07:26
Ще 910 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 травня
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 окупантів. Також наші воїни знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 17 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 972 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 17 травня 2025 року
- Особового складу – близько 972 600 (+910),
- танків – 10831 (+6),
- бойових броньованих машин – 22553 (+7),
- артилерійських систем – 27942 (+34),
- РСЗВ – 1386 (+1),
- засобів ППО - 1167 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96),
- спеціальної техніки – 3892 (+0).