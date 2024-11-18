1560 окупантів, 403 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 18 листопада

18 листопада 2024, 07:40
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Автор: Юлія Муріна

Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1560 окупантів. Окрім того, Сили оборони знищили понад 400 одиниць техніки й озброєння агресора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. На ранок 18 листопада Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 722 тисячі бійців – вбитими й пораненими.

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Втрати ворога на 18 листопада 2024 року

  • Особового складу – близько 722 440 (+1560),
  • танків – 9365 (+15),
  • бойових броньованих машин – 19059 (+38),
  • артилерійських систем – 20586 (+30),
  • РСЗВ – 1252 (+0),
  • засобів ППО – 999 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),
  • крилатих ракет – 2753 (+112),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29428 (+107),
  • спеціальної техніки – 3655 (+2).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ