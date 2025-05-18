Мінус ще 1130 окупантів: втрати ворога на 18 травня

За минулу добу ліквідовано ще 1130 російських загарбників. Також Сили оборони знищили понад 240 одиниць російської техніки та озброєння.

Станом на ранок 18 травня втрати ворога вже перевищили 973 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 18 травня 2025 року

Особового складу – близько 973 730 (+1130),

танків – 10832 (+1),

бойових броньованих машин – 22557 (+4),

артилерійських систем -27980 (+38),

РСЗВ – 1387 (+1),

засобів ППО – 1167 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),

крилатих ракет – 3197 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0)

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91),

спеціальної техніки – 3892 (+0).

Втрати ворога на 18 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ