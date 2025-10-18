Знищений літак і понад 1100 вбитих окупантів: втрати ворога на 18 жовтня
- За минулу добу ЗСУ ліквідували приблизно 1 150 окупантів і знищили один ворожий літак.
- З початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили близько 1 129 180 особового складу та 11 267 танків.
Російські війська продовжують сунути на українські землі попри значні втрати. Лише впродовж минулої доби ЗСУ вдалось ліквідувати приблизно 1 150 окупантів.
Крім того, знищено один ворожий літак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати росіян на 18 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти орієнтовно втратили:
- особового складу – близько 1 129 180 (+1 150) осіб;
- танків – 11 267 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 396 (+2);
- артилерійських систем – 33 789 (+41);
- РСЗВ – 1 522 (+2);
- засобів ППО – 1 228 (+0);
- літаків – 428 (+1);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 523 (+498);
- крилатих ракет – 3 864 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 672 (+131);
- спеціальної техніки – 3 980 (+2).
Втрати ворога на 18 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат останнім часом несе ворог?
Українські захисники знищили російський безекіпажний катер у територіальних водах України. Судно перебувало поблизу маршруту цивільного мореплавства.
Підрозділи Сил оборони Півдня ліквідували російську РСЗВ БМ-30 "Смерч". За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, з цієї установки окупанти кілька місяців обстрілювали поля в області.
ЗСУ зірвали весняно-літній наступ противника. Українські військові проводять результативні контрнаступи на окремих ділянках фронту. Також Україна продовжує бити по паливно-енергетичній та оборонній інфраструктурі Росії, що ускладнило для ворога ведення бойових дій.