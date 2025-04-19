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24 Канал Новини України Мінус 1180 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 19 квітня
19 квітня, 07:52
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Мінус 1180 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 19 квітня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За минулу добу російська армія втратила 1180 окупантів.
  • Окупанти також втратили значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та засоби ППО.

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі. Так, за минулу добу втрати російської армії склали 1180 окупантів.

Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

  • Особового складу – близько 940150 (+1180) осіб,
  • танків – 10676 (+14);
  • бойових броньованих машин – 22266 (+9);
  • артилерійських систем – 26600 (+70);
  • РСЗВ – 1368 (+1);
  • засобів ППО – 1139 (+3);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111);
  • крилатих ракет – 3148 (+3);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208);
  • спеціальної техніки – 3858 (+0).


Втрати ворога на 19 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.

В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя.