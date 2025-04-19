Мінус 1180 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 19 квітня
- За минулу добу російська армія втратила 1180 окупантів.
- Окупанти також втратили значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та засоби ППО.
Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі. Так, за минулу добу втрати російської армії склали 1180 окупантів.
Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:
- Особового складу – близько 940150 (+1180) осіб,
- танків – 10676 (+14);
- бойових броньованих машин – 22266 (+9);
- артилерійських систем – 26600 (+70);
- РСЗВ – 1368 (+1);
- засобів ППО – 1139 (+3);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111);
- крилатих ракет – 3148 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208);
- спеціальної техніки – 3858 (+0).
Втрати ворога на 19 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.
В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя.