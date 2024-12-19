Ще 1530 окупантів і 170 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 19 грудня

Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1530 солдатів. Окрім того, наші захисники та захисниці за минулу добу знищили 170 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 19 грудня втрати агресора вже перевищили 768 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року

Особового складу – близько 768 220 (+1530),

танків – 9576 (+5),

бойових броньованих машин – 19799 (+27),

артилерійських систем – 21178 (+14),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1026 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20521 (+51),

крилатих ракет – 2943 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31678 (+68),

спеціальної техніки – 3656 (+4).

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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ