Мінус майже 800 окупантів та 100 одиниць російської техніки: втрати ворога на 2 липня
2 липня 2023, 08:25Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці вже ліквідували майже 230 тисяч російських загарбників. Окрім того, знищили понад 30 тисяч одиниць різноманітної ворожої техніки.
Лише за минулу добу знищено ще 790 російських військових. Також вражають втрати ворога в техніці.
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Скільки загарбників і техніки знищили українські воїни
- Особового складу – близько 229 660 (+790) осіб,
- танків – 4052 (+10),
- бойових броньованих машин – 7888 (+20),
- артилерійських систем – 4188 (+26),
- РСЗВ – 637 (+5),
- засобів ППО – 390 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 308 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
- крилатих ракет – 1261 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22),
- спеціальної техніки – 583 (+3).
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Рекордні втрати у червні
- До речі, лише за червень наші воїни очистили рідну землю від близько 20 500 окупантів. Зауважимо, що втрати ворога можуть бути ще більшими, але через високу інтенсивність бойових дій точну кількість підрахувати наразі неможливо.
- Згідно з підрахунками russian-casualties.in.ua, що базуються на даних Генштабу ЗСУ, за деякими показниками у червні Сили оборони побили рекорди. Зокрема, щодо кількості знищених засобів ППО, одиниць спеціальної техніки та артилерії.
- Так, за червень оборонці знищили 688 ворожих артилерійських систем. До речі, це практично як десять артилерійських бригад Росії.