Ще понад півсотні окупантів повернуться додому не власним ходом: втрати ворога на 2 жовтня

Так звана "друга армія світу" продовжує зазнавати колосальних втрат на війні проти України. Лиш за минулу добу наші військові на брухт перетворили десятки одиниць техніки та ліквідували 510 окупантів.

Звернімо увагу, цифри від початку повномасштабного вторгнення вражають ще більше. З 24 лютого 2022 року ворог втратив 279 080 своїх бійців. Варто розуміти, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій складно.

Читайте також "Патєрь нєт": Україна знищила вже понад 20% усіх систем РСЗВ Росії

Втрати ворога у техніці

Власне, росіяни також втратили чимало техніки у війні, яку самі розв'язали. За понад півтора року наші захисники та захисниці знищили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, на балансі ворожого війська стало на кілька сотень літаків і кілька сотень гелікоптерів менше. Окупанти не дорахуються кількох десятків суден, зокрема крейсера "Москва", який з весни минулого року лежить на дні Чорного моря.

танків – 4 717;

бойових броньованих машин – 9 000;

артилерійських систем – 6 525;

РСЗВ – 801;

засобів ППО – 540;

літаків – 316;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061;

крилатих ракет – 1 529;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909;

спеціальної техніки – 938.



Актуальні втрати ворога станом на 2 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили ворога, зброї та його техніки.

Результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ. Їм вдалося уразити зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів загарбників.