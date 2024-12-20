Понад 770 000 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 20 грудня
20 грудня 2024, 07:07Читать новость на русском
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 2200 окупантів. Також наші воїни знищили 275 одиниць ворожої техніки й озброєння.
Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 770 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 20 грудня 2024
- Особового складу – близько 770420 (+2200),
- танків – 9584 (+8),
- бойових броньованих машин – 19823 (+24),
- артилерійських систем – 21220 (+42),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1027 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79),
- крилатих ракет – 2943 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115),
- спеціальної техніки – 3662 (+6).