Понад 1000 окупантів, РСЗВ, десятки танків та іншої техніки: великі втрати ворога на 21 грудня
21 грудня 2023, 08:15Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль не відмовився від своїх загарбницьких планів, проте ЗСУ стримують ворога. Зокрема, тільки за останню добу наші військові знищили на фронті 1080 одиниць особового складу окупантів.
З 24 лютого 2022 року втрати російських загарбників сягають 350 270 солдатів. Однак втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їхню точну кількість важко через інтенсивність боїв.
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Які втрати ворога в техніці
- танків – 5828 (+14);
- бойових броньованих машин – 10825 (+31);
- артилерійських систем – 8226 (+20);
- РСЗВ – 932 (+4);
- засоби ППО – 611 (+0);
- літаків / aircraft – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26);
- крилаті ракети – 1613 (+1);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10919 (+48);
- спеціальна техніка – 1208 (+5).
Втрати ворога на війні 21 грудня 2023 року
Що відбувається на фронті
- Генштаб ЗСУ вранці 21 грудня повідомив, що українські військові на Херсонському напрямку продовжують розширювати свій плацдарм на лівому березі Дніпра. Українські військові розповіли, що попри невдачі, окупанти не відмовились від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій. З цією метою окупанти на Херсонському напрямку тільки за добу здійснили понад 30 безрезультатних штурмових дій.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що вздовж усієї лінії зіткнення з російськими окупантами відбуваються позиційні бої. За даними ISW, російські війська нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута. Зокрема, ворог незначно просунувся на південний захід від Спірного (25 кілометрів на північний схід від Бахмута).
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів, що окупанти з 10 жовтня 2023 року на Сході просунулися в деяких місцях на півтора – два кілометри. Але це їм дуже дорого коштувало. Відомо про втрати майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими, 200 танків, понад 400 інших бронемашин.