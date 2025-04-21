ЗСУ знищили 670 окупантів та їхню техінку: втрати ворога на 21 квітня

Доба на фронті не минула без російських атак, попри оголошене Москвою "великоднє перемир'я". ЗСУ успішно тримали оборону та ліквідували ще 670 загарбників. Також наші воїни знищили ворожу техніку та озброєння.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже сягають близько 941 770 солдатів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Окупанти зазнають втрат: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про відступ ворога біля Покровська Втрати ворога на 21 квітня 2025 року Особового складу – близько 941 770 (+670),

танків – 10 679 (+2),

бойових броньованих машин – 22 273 (+2),

артилерійських систем – 26 659 (+10),

РСЗВ – 1368 (+0),

засобів ППО – 1139 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 270 (+30),

крилатих ракет – 3148 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50),

спеціальної техніки – 3859 (+0).

Втрати ворога на 21 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нагадаємо, На Лиманському напрямку 53 окрема механізована бригада знищила новітній російський танк Т-80БВМ. Окупанти заховали його в промисловій будівлі.