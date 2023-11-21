Ще 610 окупантів опинилися в сміттєвих пакетах: втрати ворога на 21 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже 636 добу. Сили оборони ліквідували вже близько 320 тисяч окупантів.

Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 610 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння.

До речі Трупи вивозять "КамАЗами", а поранені сплять на підлозі, – окупант про втрати біля Авдіївки

Які втрати в агресора

Особового складу – близько 319 820 (+610),

танків – 5439 (+0),

бойових броньованих машин – 10174 (+6),

артилерійських систем – 7752 (+4)

РСЗВ – 899 (+0),

засобів ППО – 588 (+0),

літаків – 323 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7),

крилатих ракет – 1564 (+1),

кораблів і катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10134 (+7),

спеціальної техніки – 1098 (+1).

Втрати ворога на 21 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! За минулий тиждень Армія дронів уразила 214 одиниць російської техніки. Українські захисники вивели з ладу ворожі танки, САУ, ППО, РЕБ тощо.

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що втрати агресора в з 13 до 20 листопада оцінюють у мільйони доларів.