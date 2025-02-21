21 лютого, 07:14
Ще 1280 окупантів і понад 360 одиниць техніки й озброєння: втрати ворога на 21 лютого
Основні тези
- За минулу добу Росія втратила 1280 бійців та понад 360 одиниць техніки й озброєння.
- Загалом Сили оборони вже ліквідували більш ніж 864 тисячі окупантів.
За минулу добу Росія втратила ще 1280 бійців. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили більш ніж 360 одиниць ворожої техніки й озброєння.
Станом на ранок 21 лютого загальні втрати особового складу агресора перевищили 864 тисячі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 21 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 864 860 (+1280),
- танків – 10146 (+12),
- бойових броньованих машин – 21130 (+18),
- артилерійських систем – 23462 (+52),
- РСЗВ – 1295 (+4),
- засобів ППО – 1080 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),
- крилатих ракет – 3064 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143),
- спеціальної техніки – 3753 (+1).
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Втрати ворога на 21 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ