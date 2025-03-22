22 березня, 07:43
Мінус ще 1210 окупантів і 552 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 22 березня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів і знищили 552 одиниці ворожої техніки та озброєння
- Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 902 тисячі бійців.
За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1210 окупантів. Також наші воїни знищили 552 одиниці ворожої техніки.
Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 902 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 22 березня
- Особового складу – близько 902010 (+1210),
- танків – 10403 (+9),
- бойових броньованих машин – 21609 (+20),
- артилерійських систем – 24944 (+96),
- РСЗВ – 1327 (+3),
- засобів ППО – 1111 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166),
- спеціальної техніки – 3782 (+0).
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Втрати ворога на 22 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ