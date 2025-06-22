22 червня, 07:00
Росія позбавилася ще 1110 солдатів: втрати ворога на 22 червня
Сили оборони продовжують нищити окупантів, що прийшли на нашу землю. Лише за минулу добу було ліквідовано 1110 російських солдат.
При цьому загальні втрати ворога у війні вже сягнули 1 011 490. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 22 червня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 011 490 (+1110),
- танків – 10 964 (+9),
- бойових броньованих машин – 22 867 (+2),
- артилерійських систем – 29 432 (+39),
- РСЗВ – 1421 (+0),
- засобів ППО – 1188 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157),
- крилатих ракет – 3369 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 734 (+117),
- спеціальної техніки – 3920 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зауважимо, вночі 20 червня ЗСУ вдарили по тиловому хабу російських операторів БпЛА в окупованому Токмаку. Туди залетів український дрон.