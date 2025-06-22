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24 Канал Новини України Росія позбавилася ще 1110 солдатів: втрати ворога на 22 червня
22 червня, 07:00
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Росія позбавилася ще 1110 солдатів: втрати ворога на 22 червня

Дмитро Усик

Сили оборони продовжують нищити окупантів, що прийшли на нашу землю. Лише за минулу добу було ліквідовано 1110 російських солдат.

При цьому загальні втрати ворога у війні вже сягнули 1 011 490. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 22 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 1 011 490 (+1110),
  • танків – 10 964 (+9),
  • бойових броньованих машин – 22 867 (+2),
  • артилерійських систем – 29 432 (+39),
  • РСЗВ – 1421 (+0),
  • засобів ППО – 1188 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157),
  • крилатих ракет – 3369 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 734 (+117),
  • спеціальної техніки – 3920 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, вночі 20 червня ЗСУ вдарили по тиловому хабу російських операторів БпЛА в окупованому Токмаку. Туди залетів український дрон.