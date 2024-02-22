Ще один літак, понад 1100 бійців і майже 200 одиниць іншої техніки: втрати ворога на 22 лютого
22 лютого 2024, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1160 російських загарбників. Окрім того, наші воїни знищили ворожий літак і майже дві сотні одиниць іншої техніки.
Загальні втрати Росії вже перевищили 407 тисяч бійців. Також Сили оборони перетворили на брухт понад 55 тисяч одиниць техніки окупантів, пише 24 Канал.
До речі Зеленський прокоментував знищення 7 російських Су за тиждень у зверненні до українців
Втрати ворога на ранок 22 лютого
- Особового складу – близько 407 240 (+1160),
- танків – 6523 (+7),
- бойових броньованих машин – 12373 (+35),
- артилерійських систем – 9867 (+41),
- РСЗВ – 997 (+5),
- засобів ППО – 680 (+2),
- літаків – 339 (+1),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
- крилатих ракет – 1903 (+0),
- кораблів / катери – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63),
- спеціальної техніки – 1566 (+8).
Сили оборони потужно вдарили по окупантах на Херсонщині
- Ввечері 21 лютого російські загарбники та пропагандисти почали масово скаржитися на удар по полігону у Херсонській області. Зазначили, що знову фіксують величезні втрати натякаючи, що ситуація нагадує удар по полігону під Волновахою.
- "Сьогодні знову полігон. Херсонська область. Дов***бізм ніхто не скасовує", – поскаржилися окупанти.
- Уже незабаром у мережі поширили відео. Зазначили, що сталося все біля Подо-Калинівки.
- Керівництво угруповання "Дніпро" приїхало з перевіркою вогневої підготовки російських підрозділів, яких готують на безуспішні штурми Кринок.
- Ймовірно, уражено командирський склад та близько 60 окупантів.
- Вранці 22 лютого керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня підтвердила удар по окупантах.
- Наталія Гуменюк розповіла, що під прицілом наших воїнів опинилися ворожі штурмові групи, що проводили тренування. Окупанти відпрацьовували злагодженість дій, і ЗСУ у цьому їм допомогли, зауважила керівниця пресцентру.
- "Відбувалось тренування штурмових груп. Вони намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій. Ми злагодили все. Чим працювали? Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність. Тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів. Хай розуміють, що дістанемо всюди", – підкреслила Гуменюк.