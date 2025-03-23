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24 Канал Новини України Ще 1470 окупантів і 495 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 23 березня
23 березня, 07:37
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Ще 1470 окупантів і 495 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 23 березня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Українські воїни ліквідували ще 1470 російських загарбників і 495 одиниць техніки та озброєння ворога.
  • Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 903 тисячі бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських загарбників. Також наші захисники й захисниці знищили майже 500 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 903 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 23 березня

  • Особового складу – близько 903480 (+1470),
  • танків – 10412 (+9),
  • бойових броньованих машин – 21636 (+27),
  • артилерійських систем – 25048 (+104),
  • РСЗВ – 1333 (+6),
  • засобів ППО – 1116 (+5),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),
  • крилатих ракет – 3121 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185),
  • спеціальної техніки – 3784 (+2).

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Втрати ворога на 23 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ