Ще 1420 окупантів і понад 260 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 23 листопада
23 листопада 2024, 07:37Читать новость на русском
Сили оборони ліквідували ще 1420 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили понад 260 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 23 листопада Росія втратила у повномасштабній війні вже понад 729 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 23 листопада
- Особового складу – близько 729 720 (+1420),
- танків – 9419 (+20),
- бойових броньованих машин – 19192 (+36),
- артилерійських систем – 20760 (+24),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- засобів ППО – 1004 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
- крилатих ракет – 2764 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73),
- спеціальної техніки – 3678 (+3).