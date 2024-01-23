Майже 1000 ворогів та сотні одиниць техніки: величезні втрати ворога на 23 січня
23 січня 2024, 07:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні 699 доба повномасштабної війни. Сили оборони вже ліквідували понад 377 тисяч окупантів.
Так, за минулу добу Росія втратила ще 960 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.
Зверніть увагу "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини
Втрати агресора на ранок 23 січня
- особового складу – орієнтовно 377 820 (+960);
- танків – 6214 (+22);
- бойових броньованих машин – 11548 (+59);
- артилерійських систем – 8947 (+51);
- РСЗВ – 970 (+2);
- засоби ППО – 657 (+0);
- літаків – 331 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0);
- крилаті ракети – 1820 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн 119 56 (+65);
- спеціальна техніка – 1409 (+12).
Втрати ворога станом на 23 січня 2024 року
Втрати Росії під Авдіївкою вдесятеро більші, ніж у ЗСУ
- Аналітик групи Oryx Naalsio повідомив 22 січня, що співвідношення втрат України та Росії під Авдіївкою "божевільне". Втрати росіян, на його думку, свідчить про всю неспроможність військового керівництва Росії.
- Адже від початку свого наступу на Авдіївку російські окупанти втратили 531 одиницю військової техніки: 169 танків та 296 бойових броньованих машин. Водночас ЗСУ втратили тільки 43 одиниці різної техніки загалом.
- Щодо втрат в особовому складі, то окупанти втрачають орієнтовно 200, 300 інколи до 400 мертвими й пораненими на добу.