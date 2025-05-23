Понад 1 000 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 23 травня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 1 050 окупантів.

Загальні ж втрати Росії у війні проти України перевищили вже 978 тисяч бійців. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 23 травня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 978 700 (+1 050),

танків – 10 841 (+2),

бойових броньованих машин – 22 575 (+1),

артилерійських систем – 28 165 (+43),

РСЗВ – 1 390 (+2),

засобів ППО – 1 167 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36 945 (+148),

крилатих ракет – 3 197 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 407 (+139),

спеціальної техніки – 3 895 (+0).

Втрати ворога на 23 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що нещодавно Сили безпілотних систем України знищили кілька російських систем ППО. Зокрема було уражено ЗРК "Тор", "Бук-М3" та С-300.