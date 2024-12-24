Ще 1630 окупантів і понад 140 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 24 грудня

За минулу добу наші воїни ліквідували ще 1630 ворожих бійців. Також знищили десятки одиниць техніки й озброєння агресора.

Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України більш ніж 777 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 24 грудня 2024 року

Особового складу – 777 720 (+1630),

танків – 9624 (+9),

бойових броньованих машин – 19915 (+30),

артилерійських систем – 21323 (+10),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1030 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),

крилатих ракет – 2948 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47),

спеціальної техніки – 3667 (+3)

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Втрати ворога на 24 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ