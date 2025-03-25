Ліквідовано 1180 окупантів та 5 танків: втрати ворога на 25 березня

За минулу добу українські захисники ліквідували близько окупантів. Також знищено 5 танків, 3 РСЗВ, 18 броньованих машин та іншу техніку.

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 905 940 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати окупантів станом на 25 березня

Особового складу – близько 905 940 (+1 180),

танків – 10 425 (+5),

бойових броньованих машин – 21 670 (+18),

артилерійських систем – 25 190 (+61),

РСЗВ – 1 341 (+3),

засобів ППО – 1 117 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 759 (+118),

крилатих ракет – 3 121 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 41 824 (+98),

спеціальної техніки – 3 785 (+0).



Втрати ворога на 25 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ