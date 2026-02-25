За добу мінуснули 1 070 окупантів і стільки ж одиниць техніки: втрати ворога на 25 лютого
- За останню добу українські сили ліквідували 1 070 російських військових та знищили 3 танки.
- З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 1 262 490 осіб, 11 701 танк, 24 091 бойову броньовану машину та іншу техніку.
Втрати російської армії у війні проти Україні залишаються стабільно високими. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 070 окупантів і розтрощили стільки ж одиниць техніки.
Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росія програла за місяць: генерал армії розповів, як за 4 роки змінювалась війна
Яких втрат зазнав ворог станом на 25 лютого?
З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 262 490 (+1 070) осіб;
- танків – 11 701 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 091 (+5);
- артилерійських систем – 37 589 (+29);
- РСЗВ – 1 655 (+1);
- засобів ППО – 1305 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886);
- крилатих ракет – 4 347 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 971 (+145);
- спеціальної техніки – 4 075 (+1).
Втрати росіян на війні станом на 25 лютого / Інфографіка Генштабу
Які операції Сил оборони завдали ворогу найбільших втрат?
20 лютого Сили оборони ліквідували два російські гелікоптери – Мі-8 та Ка-52 на аеродромі в Орловській області. Ймовірно, саме розташована на цьому майданчику російська авіація має задачу збивати чи перехоплювати далекобійні дрони Сил оборони. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що атаку здійснили, найімовірніше, дальні дрони оперативного рівня з прямими управлінням.
За даними міністра оборони Михайла Федорова, російська армія втрачає 156 солдатів за один захоплений кілометр у Донецькій області. Водночас він наголосив, що метою Сил оборони є ліквідація понад 200 ворожих військових за квадратний кілометр території.
Українська армія завдала нищівного удару по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях. Зокрема постраждав район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії, що в Криму, ворожий склад боєприпасів зі складу угруповання "Юг" у Донецькій області та склад матеріально-технічних засобів, що поблизу Великої Новосілки.