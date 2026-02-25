Укр Рус
24 Канал Новини України За добу мінуснули 1 070 окупантів та стільки ж одиниць техніки: втрати ворога на 25 лютого
25 лютого, 07:43
3

За добу мінуснули 1 070 окупантів і стільки ж одиниць техніки: втрати ворога на 25 лютого

Діана Подзігун
Основні тези
  • За останню добу українські сили ліквідували 1 070 російських військових та знищили 3 танки.
  • З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 1 262 490 осіб, 11 701 танк, 24 091 бойову броньовану машину та іншу техніку.

Втрати російської армії у війні проти Україні залишаються стабільно високими. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 070 окупантів і розтрощили стільки ж одиниць техніки.

Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росія програла за місяць: генерал армії розповів, як за 4 роки змінювалась війна 

Яких втрат зазнав ворог станом на 25 лютого?

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 1 262 490 (+1 070) осіб;
  • танків – 11 701 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 091 (+5);
  • артилерійських систем – 37 589 (+29);
  • РСЗВ – 1 655 (+1);
  • засобів ППО – 1305 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886);
  • крилатих ракет – 4 347 (+0);
  • кораблів/катерів – 29 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 971 (+145);
  • спеціальної техніки – 4 075 (+1).


Втрати росіян на війні станом на 25 лютого / Інфографіка Генштабу

Які операції Сил оборони завдали ворогу найбільших втрат?

  • 20 лютого Сили оборони ліквідували два російські гелікоптери – Мі-8 та Ка-52 на аеродромі в Орловській області. Ймовірно, саме розташована на цьому майданчику російська авіація має задачу збивати чи перехоплювати далекобійні дрони Сил оборони. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що атаку здійснили, найімовірніше, дальні дрони оперативного рівня з прямими управлінням. 

  • За даними міністра оборони Михайла Федорова, російська армія втрачає 156 солдатів за один захоплений кілометр у Донецькій області. Водночас він наголосив, що метою Сил оборони є ліквідація понад 200 ворожих військових за квадратний кілометр території.

  • Українська армія завдала нищівного удару по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях. Зокрема постраждав район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії, що в Криму, ворожий склад боєприпасів зі складу угруповання "Юг" у Донецькій області та склад матеріально-технічних засобів, що поблизу Великої Новосілки.