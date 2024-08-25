Ще 1190 окупантів і 206 одиниць техніки: втрати ворога на 25 серпня
25 серпня 2024, 07:32Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 206 одиниць ворожої техніки.
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 607 тисяч бійців. Окрім того, понад 88 тисяч одиниць техніки.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 607 680 (+1190),
- танків – 8547 (+5),
- бойових броньованих машин – 16631 (+11),
- артилерійських систем – 17396 (+47),
- РСЗВ – 1171 (+2),
- засобів ППО – 936 (+1),
- літаків – 367 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
- крилатих ракет – 2444 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92),
- спеціальної техніки – 2928 (+17).
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Втрати ворога на 25 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ