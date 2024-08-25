Ще 1190 окупантів і 206 одиниць техніки: втрати ворога на 25 серпня

25 серпня 2024, 07:32
Читать новость на русском
Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 206 одиниць ворожої техніки.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 607 тисяч бійців. Окрім того, понад 88 тисяч одиниць техніки.

Дивіться також ВМС "привітали" окупантів на Кінбурнській косі: епічне відео

Втрати ворога

  • Особового складу – близько 607 680 (+1190),
  • танків – 8547 (+5),
  • бойових броньованих машин – 16631 (+11),
  • артилерійських систем – 17396 (+47),
  • РСЗВ – 1171 (+2),
  • засобів ППО – 936 (+1),
  • літаків – 367 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
  • крилатих ракет – 2444 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92),
  • спеціальної техніки – 2928 (+17).

Читайте також Щонайменше 5 винищувачів: якими є втрати Росії внаслідок удару по аеродрому "Маринівка"

Втрати ворога на 25 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ