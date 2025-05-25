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24 Канал Новини України Мінус 1020 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 травня
25 травня, 07:29
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Мінус 1020 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 травня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Втрати російської армії за добу склали 1020 окупантів.
  • Також ворог втратив десятки одиниць техніки.

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1020 окупантів.

Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для нього техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 980850 (+1020) осіб,
  • танків – 10854 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22633 (+11);
  • артилерійських систем – 28269 (+68);
  • РСЗВ – 1396 (+1);
  • засобів ППО – 1169 (+0);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190);
  • крилатих ракет – 3203 (+6);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112);
  • спеціальної техніки – 3902 (+7).


Втрати ворога на 25 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 21 травня Повітряні Cили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області).

Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.