26 червня, 06:51
Мінус ще 1100 окупантів: втрати ворога на 26 червня
Основні тези
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1100 окупантів, а також знищили 275 одиниць ворожої техніки та озброєння.
- Станом на ранок 26 червня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 015 000 бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських загарбників. Також знищили 275 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 26 червня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 015 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 26 червня 2025 року
- Особового складу – близько 1 015 750 (+1100),
- танків – 10968 (+1),
- бойових броньованих машин – 22892 (+7),
- артилерійських систем – 29617 (+48),
- РСЗВ – 1425 (+0),
- засобів ППО – 1188 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107),
- крилатих ракет – 3388 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111),
- спеціальної техніки – 3921 (+1).