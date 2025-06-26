Мінус ще 1100 окупантів: втрати ворога на 26 червня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських загарбників. Також знищили 275 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 26 червня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 015 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Третя штурмова контратакує на сході: знищено взвод окупантів Втрати ворога на 26 червня 2025 року Особового складу – близько 1 015 750 (+1100),

танків – 10968 (+1),

бойових броньованих машин – 22892 (+7),

артилерійських систем – 29617 (+48),

РСЗВ – 1425 (+0),

засобів ППО – 1188 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107),

крилатих ракет – 3388 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111),

спеціальної техніки – 3921 (+1). Втрати ворога на 26 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ