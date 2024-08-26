Понад 1100 військових, ППО, РСЗВ та сотні іншої техніки: втрати ворога на 26 серпня

26 серпня 2024, 07:36
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ протистоять та зупиняють ворога. Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1 140 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року втрати ворога сягнули 608 820 солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх в умовах війни важко.

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Що відомо про втрати ворога у техніці 

  • танків – 8551 (+4),
  • бойових броньованих машин – 16648 (+17),
  • артилерійських систем – 17443 (+47),
  • РСЗВ – 1172 (+1),
  • засоби ППО – 937 (+1),
  • літаків – 367 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
  • крилаті ракети – 2444 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80),
  • спеціальна техніка – 2941 (+13).


Втрати ворога 26 серпня 2024 року 