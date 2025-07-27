Мінус ще 920 окупантів: втрати ворога на 27 липня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 920 окупантів. Окрім того, знищили 348 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 27 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 049 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Влаштували окупантам пекло: оператори СБС знищили район оборони ворога Які втрати ворога на 27 липня 2025 року? Особового складу – близько 1 049 250 (+920),

танків – 11057 (+1),

бойових броньованих машин – 23063 (+4),

артилерійських систем – 30822 (+10),

РСЗВ – 1449 (+1),

засобів ППО – 1201 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199),

крилатих ракет – 3546 (+11),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 56493 (+122),

спеціальної техніки – 3935 (+0). Втрати ворога на 27 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ