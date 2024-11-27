Ще 1580 ліквідованих окупантів і 240 одиниць техніки: втрати ворога на 27 листопада
27 листопада 2024, 07:40Читать новость на русском
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1580 російських загарбників. Також наші воїни знищили 240 одиниць техніки й озброєння агресора.
Від початку повномасштабної війни проти України втрати Росії вже перевищили 735 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 27 листопада
- Особового складу – близько 735 410 (+1580),
- танків – 9449 (+14),
- бойових броньованих машин – 19304 (+48),
- артилерійських систем – 20830 (+24),
- РСЗВ – 1255 (+1),
- засобів ППО – 1005 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64),
- крилатих ракет – 2765 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84),
- спеціальної техніки – 3687 (+4).
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