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24 Канал Новини України Мінус ще 1030 окупантів: втрати ворога на 27 квітня
27 квітня, 07:33
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Мінус ще 1030 окупантів: втрати ворога на 27 квітня

Юлія Муріна
Основні тези
  • За минулу добу наші воїни ліквідували 1030 окупантів і знищили 306 одиниць ворожої техніки та озброєння.
  • Станом на ранок 27 квітня втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 948 тисяч бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 306 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 27 квітня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 948 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 квітня 2025 року

  • Особового складу – близько 948 640 (+1030),
  • танків – 10719 (+8),
  • бойових броньованих машин – 22325 (+5),
  • артилерійських систем – 27007 (+42),
  • РСЗВ – 1373 (+1),
  • засобів ППО – 1145 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
  • крилатих ракет – 3196 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136),
  • спеціальної техніки – 3860 (+0).

Втрати ворога на 27.04.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ