Мінус ще 1030 окупантів: втрати ворога на 27 квітня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 306 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 27 квітня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 948 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Знищено 40 піхотинців і з десяток техніки: ЗСУ розбили ворожі колони на Донеччині – відео Втрати ворога на 27 квітня 2025 року Особового складу – близько 948 640 (+1030),

танків – 10719 (+8),

бойових броньованих машин – 22325 (+5),

артилерійських систем – 27007 (+42),

РСЗВ – 1373 (+1),

засобів ППО – 1145 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),

крилатих ракет – 3196 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136),

спеціальної техніки – 3860 (+0). Втрати ворога на 27.04.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ