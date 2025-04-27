27 квітня, 07:33
Мінус ще 1030 окупантів: втрати ворога на 27 квітня
Основні тези
- За минулу добу наші воїни ліквідували 1030 окупантів і знищили 306 одиниць ворожої техніки та озброєння.
- Станом на ранок 27 квітня втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 948 тисяч бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 306 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 27 квітня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 948 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 27 квітня 2025 року
- Особового складу – близько 948 640 (+1030),
- танків – 10719 (+8),
- бойових броньованих машин – 22325 (+5),
- артилерійських систем – 27007 (+42),
- РСЗВ – 1373 (+1),
- засобів ППО – 1145 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
- крилатих ракет – 3196 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136),
- спеціальної техніки – 3860 (+0).
Втрати ворога на 27.04.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ