Ще 1430 окупантів і 165 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 27 січня

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1430 загарбників. Також наші захисники й захисниці знищили понад 160 одиниць техніки й озброєння агресора.

Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 831 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 січня 2025 року

Особового складу – близько 831 620 (+1430),

танків – 9871 (+3),

бойових броньованих машин – 20561 (+12),

артилерійських систем – 22339 (+16),

РСЗВ – 1263 (+0),

засобів ППО – 1050 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),

крилатих ракет – 3053 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59),

спеціальної техніки – 3716 (+1).

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Втрати ворога на 27 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ