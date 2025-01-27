27 січня 2025, 07:17
Ще 1430 окупантів і 165 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 27 січня
Основні тези
- Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1430 російських загарбників і знищили 165 одиниць ворожої техніки та озброєння.
- Росія вже втратила понад 831 тисячу бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1430 загарбників. Також наші захисники й захисниці знищили понад 160 одиниць техніки й озброєння агресора.
Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 831 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 27 січня 2025 року
- Особового складу – близько 831 620 (+1430),
- танків – 9871 (+3),
- бойових броньованих машин – 20561 (+12),
- артилерійських систем – 22339 (+16),
- РСЗВ – 1263 (+0),
- засобів ППО – 1050 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),
- крилатих ракет – 3053 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59),
- спеціальної техніки – 3716 (+1).
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Втрати ворога на 27 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ