УКР РУС
27 січня 2025, 07:17
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Ще 1430 окупантів і 165 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 27 січня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1430 російських загарбників і знищили 165 одиниць ворожої техніки та озброєння.
  • Росія вже втратила понад 831 тисячу бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1430 загарбників. Також наші захисники й захисниці знищили понад 160 одиниць техніки й озброєння агресора.

Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 831 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 січня 2025 року

  • Особового складу  – близько 831 620 (+1430),
  • танків – 9871 (+3),
  • бойових броньованих машин – 20561 (+12),
  • артилерійських систем – 22339 (+16),
  • РСЗВ – 1263 (+0),
  • засобів ППО – 1050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),
  • крилатих ракет – 3053 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59),
  • спеціальної техніки –  3716 (+1).

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Втрати ворога на 27 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ