Мінус ще 1650 окупантів, танки, артсистеми та ББМ: втрати ворога на 27 грудня

27 грудня 2024, 07:25
Читать новость на русском
Автор: Анжеліка Байбак

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому відчутних втрат. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували 1650 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Важливо ЗСУ назвали втрати ворога внаслідок удару по пункту управління у Льгові

Втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 782 510 (+1650) осіб,
  • танків – 9 644 (+14),
  • бойових броньованих машин – 19 951 (+18),
  • артилерійських систем – 21 379 (+22),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засоби ППО – 1032 (+1),
  • літаків / aircraft – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 999 (+28),
  • крилаті ракети – 3 003 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 262 (+82),
  • спеціальна техніка – 3 668 (+1).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, військові КНДР також зазнають втрат у війні. Так, за 3 дні воїни ССО ліквідували 77 північнокорейських солдатів.