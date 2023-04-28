ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів і чимало артилерії: втрати ворога станом на 28 квітня

В Україні розпочалася 429 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. За цих 14 місяців наші воїни вже знищили 189 460 окупантів.

Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 540 російських загарбників. Також знищили багацько військової техніки армії агресора.

Зверніть увагу Удар по багатоповерхівці в Умані: загинули 3 людей

Слід звернути увагу, що за минулу добу наші воїни знищили відразу 18 ворожих артилерійських систем.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

З 24 лютого 2022 року Сили оборони вже знищили:

танків – 3694,

бойових броньованих машин – 7181 (+3),

артилерійських систем – 2905 (+18),

РСЗВ – 543 (+1),

засоби ППО – 294 (+1),

літаків – 308

гелікоптерів / helicopters – 294,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6),

крилаті ракети – 911,

кораблі /катери – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14),

спеціальна техніка – 353 (+1).

Варто додати, що 28 квітня близько 4 год ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Також наші воїни знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

25 квітня у ЗСУ інформували, що за один день ворог втратив понад одну роту вбитими та пораненими на Донеччині. Рота складається приблизно зі 100 людей. У лавах окупантів загинув 61 військовий.

За словами речника об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, причина втрат полягає в тому, що росіяни йдуть у наступ без підтримки.

Відтак, окупанти щодня зазнають таких масштабних втрат.

Як і раніше, найбільших втрат російські окупанти зазнають під Бахмутом, де точаться запеклі бої. Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що Росія втратила десятки тисяч своїх вояків під Бахмутом. Та навіть це не зупиняє ворога, окупанти продовжують штурмувати місто.