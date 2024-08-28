Літак, 1090 окупантів і ще 195 одиниць техніки: втрати ворога на 28 серпня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1090 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 196 одиниць ворожої техніки.

Так, ЗСУ збили ще один Су-25. Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 611 тисяч бійців. Також у ворога мінус більш ніж 89 тисяч одиниць техніки.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 611 190 (+1090),

танків – 8568 (+5),

бойових броньованих машин – 16681 (+14),

артилерійських систем – 17522 (+27),

РСЗВ – 1174 (+1),

засобів ППО – 938 (+1),

літаків – 368 (+1),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),

крилатих ракет – 2553 (+6),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41),

спеціальної техніки – 2950 (+6).

Втрати ворога на 28 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ