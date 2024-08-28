Літак, 1090 окупантів і ще 195 одиниць техніки: втрати ворога на 28 серпня

28 серпня 2024, 07:41
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1090 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 196 одиниць ворожої техніки.

Так, ЗСУ збили ще один Су-25. Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 611 тисяч бійців. Також у ворога мінус більш ніж 89 тисяч одиниць техніки.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 611 190 (+1090),
  • танків – 8568 (+5),
  • бойових броньованих машин – 16681 (+14),
  • артилерійських систем – 17522 (+27),
  • РСЗВ – 1174 (+1),
  • засобів ППО – 938 (+1),
  • літаків – 368 (+1),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
  • крилатих ракет – 2553 (+6),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41),
  • спеціальної техніки – 2950 (+6).

Втрати ворога на 28 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ