Літак, 1090 окупантів і ще 195 одиниць техніки: втрати ворога на 28 серпня
28 серпня 2024, 07:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1090 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 196 одиниць ворожої техніки.
Так, ЗСУ збили ще один Су-25. Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 611 тисяч бійців. Також у ворога мінус більш ніж 89 тисяч одиниць техніки.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 611 190 (+1090),
- танків – 8568 (+5),
- бойових броньованих машин – 16681 (+14),
- артилерійських систем – 17522 (+27),
- РСЗВ – 1174 (+1),
- засобів ППО – 938 (+1),
- літаків – 368 (+1),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
- крилатих ракет – 2553 (+6),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41),
- спеціальної техніки – 2950 (+6).