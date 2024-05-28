"Мінус" 1460 окупантів та десятки одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 28 травня

Росія не покидає спроб захопити дедалі більше українських територій. Водночас Сили оборони продовжують давати гідну відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1460 окупантів. Загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад тисячі своїх бійців.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила:

особового складу – близько 503 800 (+1460) осіб,

танків – 7692 (+21),

бойових броньованих машин – 14858 (+40),

артилерійських систем – 13029 (+48),

РСЗВ – 1085 (+1),

засобів ППО – 815 (+0),

літаків – 357 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),

крилатих ракет – 2221 (+0),

кораблів/катерів – 27 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46),

спеціальної техніки – 2122 (+4).

Втрати Росії на 28 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В Луганську ліквідовано заступника начштабу Центрального округу

Офіційний ресурс Уфи повідомив 26 квітня про похорони підполковника Євгенія Ритченка, заступника начальника штабу Центрального військового округу. Російські джерела стверджують, що він загинув "під час виконання бойових завдань".

За інформацією, отриманою від співрозмовника у Головному управлінні розвідки, "з високою долею ймовірності" Ритченка було ліквідовано 13 квітня під час удару по тимчасово окупованому Луганську.

Того дня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження командного пункту російського угруповання військ "Центр" у Луганську. Потужні вибухи пролунали в районі Луганського машинобудівного заводу.