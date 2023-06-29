ЗСУ знищили ще близько 700 окупантів та 2 танки: втрати ворога на 29 червня
29 червня 2023, 08:03Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти гинуть на війні проти України. Лише упродовж останньої доби ЗСУ мінуснули 680 росіян.
Значних втрат ворог зазнає і в техніці. При цьому у Генштабі зауважують, що інтенсивність боїв висока, а відтак дані щодо втрат постійно уточнюють.
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Від початку повномасштабного вторгнення знищено 227 780 російських вояк.
Втрати ворога станом на сьогодні
- танків – 4 038 (+2);
- бойових броньованих машин – 7 857 (+10);
- артилерійських систем – 4 116 (+27);
- РСЗВ – 627;
- засобів ППО – 388 (+1);
- літаків – 315 (+1);
- гелікоптерів – 308;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 513 (+14);
- крилатих ракет – 1 261;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 780 (+6);
- спеціальної техніки – 569 (+6).
Актуальна статистика втрат Росії станом на 29 червня 2023 року / Картинка Генштабу
Що відбувається на полі бою
- Збройні Сили продовжують здійснювати контрнаступальні операції на фронті й змушують ворога відступати. Зокрема, Головнокомандувач Валерій Залужний констатував, що наші захисники просуваються на різних ділянках фронті. Водночас ворог намагається чинити спротив, але зазнає шалених втрат.
- Окремо зупинимось на Таврійському напрямку. Командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на цій ділянці фронту наша армія має частковий успіх. Не так давно нашим воякам вдалось ліквідувати майже три роти загарбників.
- Разом з тим речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк прокоментувала ситуацію на Лівобережжі Херсонщини: "Ми можемо говорити тепер про результативну контрбатарейну боротьбу. Про інші наші плани і їхню реалізацію поки що мають знати тільки ті, хто до них безпосередньо залучений".
- Не сумнівається в наших Збройних Силах і, очевидно, президент Володимир Зеленський. Нещодавно його спитали, чи вбачає він загрозу у вагнерівцях на території Білорусі. На це він відповів, що наша армія дуже сильна, і не лише на словах.