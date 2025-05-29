Мінус 1050 окупантів, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 29 травня

Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1050 окупантів.

Загальні втрати противника серед особового складу вже перевищили понад 984 тисячі ворожих солдат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 984940 (+1050) осіб,

танків – 10864 (+0);

бойових броньованих машин – 22645 (+1);

артилерійських систем – 28386 (+31);

РСЗВ – 1397 (+0);

засобів ППО – 1171 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81);

крилатих ракет – 3265 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56);

спеціальної техніки – 3902 (+0).



Втрати ворога на 29 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів. Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму – порушене.