Мінус ще 1390 окупантів: втрати ворога на 3 квітня

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1390 російських загарбників. Окрім того, Сили оборони знищили 258 одиниць ворожої техніки й озброєння.

Станом на ранок 3 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 919 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Сирський розповів, скільки техніки втратили росіяни з початку року

Втрати ворога на 3 квітня

Особового складу – близько 919 570 (+1390),

танків – 10521 (+6),

бойових броньованих машин – 21902 (+22),

артилерійських систем – 25625 (+49),

РСЗВ – 1348 (+1),

засобів ППО – 1123 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),

крилатих ракет – 3123 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88),

спеціальної техніки – 3787 (+0).

Читайте також "Примари" ГУР знищили низку дороговартісних систем ворога у Криму

Втрати ворога на 3 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ