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24 Канал Новини України Мінус ще 1390 окупантів: втрати ворога на 3 квітня
3 квітня, 07:12
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Мінус ще 1390 окупантів: втрати ворога на 3 квітня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували 1390 окупантів і 258 одиниць техніки та озброєння ворога.
  • Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 919 тисяч бійців.

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1390 російських загарбників. Окрім того, Сили оборони знищили 258 одиниць ворожої техніки й озброєння.

Станом на ранок 3 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 919 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 3 квітня

  • Особового складу – близько 919 570 (+1390),
  • танків – 10521 (+6),
  • бойових броньованих машин – 21902 (+22),
  • артилерійських систем – 25625 (+49),
  • РСЗВ – 1348 (+1),
  • засобів ППО – 1123 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),
  • крилатих ракет – 3123 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88),
  • спеціальної техніки – 3787 (+0).

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Втрати ворога на 3 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ