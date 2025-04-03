3 квітня, 07:12
Мінус ще 1390 окупантів: втрати ворога на 3 квітня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували 1390 окупантів і 258 одиниць техніки та озброєння ворога.
- Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 919 тисяч бійців.
За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1390 російських загарбників. Окрім того, Сили оборони знищили 258 одиниць ворожої техніки й озброєння.
Станом на ранок 3 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 919 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 3 квітня
- Особового складу – близько 919 570 (+1390),
- танків – 10521 (+6),
- бойових броньованих машин – 21902 (+22),
- артилерійських систем – 25625 (+49),
- РСЗВ – 1348 (+1),
- засобів ППО – 1123 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),
- крилатих ракет – 3123 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88),
- спеціальної техніки – 3787 (+0).
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