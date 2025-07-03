Ще 1000 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 3 липня

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 окупантів. Також знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 3 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 023 000. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 3 липня 2025 року

Особового складу – близько 1 023 090 (+1000),

танків – 10986 (+1),

бойових броньованих машин – 22936 (+5),

артилерійських систем – 29815 (+21),

РСЗВ – 1427 (+0),

засобів ППО – 1191 (+0),

літаків – 420 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85),

крилатих ракет – 3436 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерни – 53887 (+101),

спеціальної техніки – 3922 (+1).

Втрати ворога на 3 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ