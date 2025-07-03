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24 Канал Новини України втрати ворога на 3 липня
3 липня, 06:52
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Ще 1000 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 3 липня

Юлія Муріна

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 окупантів. Також знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 3 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 023 000. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 3 липня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 023 090 (+1000),
  • танків – 10986 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22936 (+5),
  • артилерійських систем – 29815 (+21),
  • РСЗВ – 1427 (+0),
  • засобів ППО – 1191 (+0),
  • літаків – 420 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85),
  • крилатих ракет – 3436 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерни – 53887 (+101),
  • спеціальної техніки – 3922 (+1).

Втрати ворога на 3 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ