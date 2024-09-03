Ще 1360 загарбників і 176 одиниць техніки: втрати ворога на 3 вересня
3 вересня 2024, 07:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1360 окупантів. Окрім того, знищили 176 одиниць ворожої техніки.
Станом на ранок 3 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 618 тисяч бійців – вбитими й пораненими.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 618 960 (+1360),
- танків – 8611 (+10),
- бойових броньованих машин – 16821 (+35),
- артилерійських систем – 17664 (+18),
- РСЗВ – 1177 (+0),
- засобів ППО – 940 (+0),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),
- крилатих ракет – 2578 (+21),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47),
- спеціальної техніки – 3003 (+9).