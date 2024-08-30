Ще 1200 окупантів і 194 одиниці техніки: втрати ворога на 30 серпня

30 серпня 2024, 07:27
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 окупантів. Окрім того, загарбницька армія втратила 194 одиниці техніки та озброєння.

Загальні втрати Росії з 24 лютого 2022 року вже перевищили 613 тисяч бійців. Окрім того, в агресора мінус більш ніж 89 тисяч одиниць техніки.

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Втрати ворога на 30 серпня

  • Особового складу – близько 613 590 (+1200),
  • танків – 8574 (+3),
  • бойових броньованих машин – 16722 (+23),
  • артилерійських систем – 17572 (+23),
  • РСЗВ – 1175 (+1),
  • засобів ППО – 940 (+1),
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),
  • крилатих ракет – 2556 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57),
  • спеціальної техніки – 2967 (+2).

Втрати ворога на 30 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ