Бійці ССО показали, як ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку

Як бійці ССО ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку: дивіться відео

ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 31 жовтня вже знищили 71 820 загарбників, лише за минулу добу – 620 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: