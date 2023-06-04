Уже майже 210 тисяч "пакетів" повезли до Росії: шалені втрати ворога на 4 червня

Упродовж минулої доби російські військові продовжили зазнавати втрат. Наші захисники змогли ліквідувати 470 бійців так званої "другої армії світу".

І це лише квіточки. За понад рік повномасштабного вторгнення росіяни зазнали колосальних втрат у живій силі. Українські військові змогли ліквідувати 209 940 загарбників. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Але і це ще не все. Російські загарбники втратили також чимало техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських систем. А ще у ворога стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Найдорожчою втратою ворога став крейсер "Москва", екіпаж якого продовжує згодовувати риб у Чорному морі.

танків – 3 837;

бойових броньованих машин – 7 512;

артилерійських систем – 3 555;

РСЗВ – 583;

засоби ППО – 344;

літаків – 313;

гелікоптерів – 298;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 175;

крилатих ракет – 1 132;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 305;

спеціальної техніки – 479.



Актуальні втрати ворога станом на 4 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, впродовж минулої доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення особового складу ворога. Також 6 ударів припали на зенітно-ракетні комплекси.

Крім того, наші захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА та 2 ударні дрони-камікадзе типу "Ланцет".

Також підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях і 3 склади боєприпасів росіян.

Додамо, що російські загарбники не полишають надій вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Саме на це вони кинули основні свої зусилля. Впродовж минулої доби зафіксували 23 бойові зіткнення.