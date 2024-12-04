Ще 1670 ліквідованих окупантів і 175 одиниць техніки: втрати ворога на 4 грудня
4 грудня 2024, 07:08Читать новость на русском
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1670 окупантів. Також наші воїни знищили 175 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 747 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Втрати ворога на 4 грудня
- Особового складу – близько 747370 (+1670),
- танків — 9493 (+7),
- бойових броньованих машин – 19450 (+31),
- артилерійських систем – 21002 (+26),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- засобів ППО – 1020 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),
- крилатих ракет – 2855 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80),
- спеціальної техніки – 3628 (+1).