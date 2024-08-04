Мінус ще 1150 окупантів: втрати ворога 4 серпня

Російські війська продовжують виконувати путінську вказівку із захоплення українських територій, а відтак продовжують зазнавати втрат. За добу противник втратив на війні в Україні 1150 окупантів.

Сили оборони нищать особовий склад російської армії та техніку. У Генштабі оновили статистику втра ворога станом на ранок 4 серпня.

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Втрати ворога 4 серпня

особового складу – близько 582910 (+1150) осіб,

танків – 8411 (+5),

бойових броньованих машин – 16255 (+17),

артилерійських систем – 16276 (+59),

РСЗВ – 1138 (+3),

засоби ППО – 911 (+3),

літаків – 363 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),

крилаті ракети – 2412 (+2),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80),

спеціальна техніка – 2734 (+11).

У Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.



Втрати росіян сьогодні / Інфографіка Генштабу