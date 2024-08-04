Мінус ще 1150 окупантів: втрати ворога 4 серпня
4 серпня 2024, 07:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Російські війська продовжують виконувати путінську вказівку із захоплення українських територій, а відтак продовжують зазнавати втрат. За добу противник втратив на війні в Україні 1150 окупантів.
Сили оборони нищать особовий склад російської армії та техніку. У Генштабі оновили статистику втра ворога станом на ранок 4 серпня.
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Втрати ворога 4 серпня
- особового складу – близько 582910 (+1150) осіб,
- танків – 8411 (+5),
- бойових броньованих машин – 16255 (+17),
- артилерійських систем – 16276 (+59),
- РСЗВ – 1138 (+3),
- засоби ППО – 911 (+3),
- літаків – 363 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
- крилаті ракети – 2412 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80),
- спеціальна техніка – 2734 (+11).
У Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
Втрати росіян сьогодні / Інфографіка Генштабу