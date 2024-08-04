Мінус ще 1150 окупантів: втрати ворога 4 серпня

4 серпня 2024, 07:49
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Джерело:

Генштаб

Російські війська продовжують виконувати путінську вказівку із захоплення українських територій, а відтак продовжують зазнавати втрат. За добу противник втратив на війні в Україні 1150 окупантів.

Сили оборони нищать особовий склад російської армії та техніку. У Генштабі оновили статистику втра ворога станом на ранок 4 серпня.

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Втрати ворога 4 серпня

  • особового складу – близько 582910 (+1150) осіб,
  • танків – 8411 (+5),
  • бойових броньованих машин – 16255 (+17),
  • артилерійських систем – 16276 (+59),
  • РСЗВ – 1138 (+3),
  • засоби ППО – 911 (+3),
  • літаків – 363 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
  • крилаті ракети – 2412 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80),
  • спеціальна техніка – 2734 (+11).

У Генштабі зазначили, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.


Втрати росіян сьогодні / Інфографіка Генштабу

Автор: Анастасія Лукашевська