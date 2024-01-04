Мінус ще майже 800 окупантів та 12 танків: втрати ворога на 4 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 23 місяць. Сили оборони ліквідували понад 362 тисячі окупантів.

За минулу добу агресор втратив ще 780 бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, пише 24 Канал.

До речі У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Втрати Росії на ранок 4 січня

особового складу – 362 280 (+780) осіб;

танків – 6 002 (+12) од;

бойових броньованих машин – 11 128 (+21) од;

артилерійських систем – 8 574 (+28) од;

РСЗВ – 947 (+2) од;

засоби ППО – 630 (+1) од;

літаків – 329 од;

гелікоптерів – 324 од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 753 (+5) од;

крилатих ракет – 1 785 (+2) од;

кораблів та катерів – 23 од;

підводних човнів – 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32) од;

спеціальної техніки – 1 304 (+6) од.



Які втрати Росії станом на 4 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на полі бою

Станом на четвер, 4 січня, Україна переживає 680 день широкомасштабної непримиренної війни проти російських окупантів, яка насправді розпочалася ще у 2014 році з окупації Криму та Донбасу.