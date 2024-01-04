Мінус ще майже 800 окупантів та 12 танків: втрати ворога на 4 січня
4 січня 2024, 08:02Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 23 місяць. Сили оборони ліквідували понад 362 тисячі окупантів.
За минулу добу агресор втратив ще 780 бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, пише 24 Канал.
До речі У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті
Втрати Росії на ранок 4 січня
- особового складу – 362 280 (+780) осіб;
- танків – 6 002 (+12) од;
- бойових броньованих машин – 11 128 (+21) од;
- артилерійських систем – 8 574 (+28) од;
- РСЗВ – 947 (+2) од;
- засоби ППО – 630 (+1) од;
- літаків – 329 од;
- гелікоптерів – 324 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 753 (+5) од;
- крилатих ракет – 1 785 (+2) од;
- кораблів та катерів – 23 од;
- підводних човнів – 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32) од;
- спеціальної техніки – 1 304 (+6) од.
Які втрати Росії станом на 4 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на полі бою
Станом на четвер, 4 січня, Україна переживає 680 день широкомасштабної непримиренної війни проти російських окупантів, яка насправді розпочалася ще у 2014 році з окупації Криму та Донбасу.
- Російські війська продовжують використовувати тактику терору проти цивільного населення, завдаючи ударів по житлових кварталах та інфраструктурі, що призводить до численних жертв серед мирних мешканців та руйнувань.
- Відповідно до оперативної інформації, українські захисники успішно відбивають атаки ворога на різних напрямках, зокрема на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському, завдаючи противнику значних втрат. У командуванні ЗСУ водночас зазначали, що ворог перегруповується на Лиманському напрямку.
- Попри важкі умови, Сили оборони України продовжують активні дії, завдаючи ударів по ворожих позиціях, знищуючи живу силу та техніку противника, що демонструє їхню високу боєздатність та моральний дух.
- Міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну, надаючи військову допомогу, засуджуючи агресивні дії Росії, що є важливим фактором у зміцненні обороноздатності країни. За словами голови МЗС, ми впевнені у наших партнерах на усі 100%.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою, завдяки злагодженим діям українських військових та волонтерських організацій, які забезпечують необхідну логістику та підтримку. До речі, вранці 4 січня вийшло на 24 Каналі інтерв'ю з волонтером Сергієм Притулою – читайте за посиланням.